Англія

Надважливий етап сезону для "містян".

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився напередодні матчу 30-го туру АПЛ з лондонським Вест Гемом.

"Попереду матч із Вест Гемом. Титул АПЛ здобути найважче. Ми все ще в гонці, але якщо втратимо очки, то все буде скінчено.

Коли залишається десять матчів, кожна команда за щось бореться: за порятунок, потрапляння в Лігу Європи, Лігу конференцій, Лігу чемпіонів, титул. Це нормально, такий кожен матч. Зараз права на помилку немає.

Приємно перебувати на цьому етапі. Минулого сезону ми не змогли цього досягти, тому це приємно", – сказав Гвардіола.

Матч між Вест Гемом та Манчестер Сіті відбудеться 14-го березня, 22:00 за київським часом.