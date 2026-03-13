Англія

Іспанцю подобається футбол команди Фліка.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився про силу англійської Прем'єр-ліги. Цитує іспанського фахівця BBC.

"Зараз головне — грати у найкращий футбол, на який ти здатний, і використовувати найкращу нагоду здобути перемогу, ось і все.

Днями я зрозумів одну дуже важливу річ про Прем'єр-лігу. Я дивився матч Ліги чемпіонів між Ньюкаслом та Барселоною. Для мене Барселона у багатьох відношеннях – це найзахопливіша команда Європи за стилем гри. І ось вони зустрічаються з однією з команд Прем'єр-ліги – Ньюкаслом, який неймовірний у своїй інтенсивності, високому пресингу, у всьому, що пов'язано з грою один на один. Це команда з величезним арсеналом, дуже сильна в перехідних фазах.

І з нею ми побачили зовсім іншу Барселону, якої я ніколи не бачив. Це величезна заслуга Ньюкасла, але саме в такій лізі ми й граємо.

Ви бачили, щоб Барселона зробила свої 1000 передач, як робить щотижня в Іспанії? Ні. Це була зовсім інша гра. Чи може вона бути красивою? Так. Але саме Ньюкасл зробив цей матч таким, і йому за це честь і хвала. Він відмінно впорався, і йому потрібно віддати належне", – сказав Артета.