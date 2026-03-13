Англієць вірить у камбек проти ПСЖ.

Головний тренер лондонського Челсі Ліам Росеньйор висловився про можливий камбек у матчі-відповідді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з ПСЖ.

"Чи стане АПЛ пріоритетним турніром після поразки від ПСЖ? Я не виділяю якийсь турнір як пріоритетний. Ми просто хочемо виграти наступний матч.

Я багато разів бачив, як у Лізі чемпіонів команди відігравалися, поступаючись трьома м'ячами. З тією кількістю моментів, які ми створили, у нас все ще є дуже хороші шанси, якщо ми заб'ємо перший гол у першому таймі у вівторок", – заявив Росеньйор.

