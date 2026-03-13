Англія

Нова угода розрахована до літа 2032 року.

Челсі на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту із захисником та капітаном Рісом Джеймсом.

Нова угода з 26-річним англійцем розрахована до літа 2032 року, тоді як попередній контракт діяв до літа 2028 року.

Нагадаємо, Джеймс є вихованцем "синіх", за яких він дебютував у 2019 році. У нинішньому сезоні він провів 35 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав сім гольових передач.

Після 29 турів Челсі набрав 48 очок і посідає п'яте місце в АПЛ. Свій наступний матч "сині" проведуть проти Ньюкасла – гра запланована на завтра, 14 березня.