Лише одна перемога на дев'ять команд.
Унаї Емері, getty images
14 березня 2026, 11:50
Головний тренер бірмінгемської Астон Вілли Унаї Емері прокоментував виступ англійських команд у єврокубках на цьому тижні.
"У всіх різні обставини, але те, що сталося в єврокубках – це просто неймовірно! Те, наскільки англійським командам важко в Європі...
Ми можемо говорити, що АПЛ – це найсильніша ліга, сильніша за інші, краща, але в Європі складно грати. Там важко боротися. І я це усвідомлюю. Цей тиждень став дуже хорошим прикладом.
Ми не обговорювали це в роздягальні, лише згадали», – сказав Емері.
Зазначимо, що з дев'яти англійських команд в єврокубках єдину перемогу здобула якраз Астон Вілла під керівництвом Емері (Лілль 1:0).