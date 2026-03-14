Лише одна перемога на дев'ять команд.

Головний тренер бірмінгемської Астон Вілли Унаї Емері прокоментував виступ англійських команд у єврокубках на цьому тижні.

"У всіх різні обставини, але те, що сталося в єврокубках – це просто неймовірно! Те, наскільки англійським командам важко в Європі...

Ми можемо говорити, що АПЛ – це найсильніша ліга, сильніша за інші, краща, але в Європі складно грати. Там важко боротися. І я це усвідомлюю. Цей тиждень став дуже хорошим прикладом.

Ми не обговорювали це в роздягальні, лише згадали», – сказав Емері.

Зазначимо, що з дев'яти англійських команд в єврокубках єдину перемогу здобула якраз Астон Вілла під керівництвом Емері (Лілль 1:0).