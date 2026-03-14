Англія

Шотландець вступився за свого колишнього гравця.

Головний тренер Евертона Девід Моєс висловився про керманича лондонського Арсеналу Мікеля Артету. Цитує шотландського фахівця BBC.

"Що ви взагалі маєте на увазі під усім цим? Ви подаєте це так, ніби це проблема, тому що вони добре виконують стандарти. Це сильна, фізично міцна команда, і я не бачу в цьому нічого поганого — це частина гри.

Існує така думка, згідно з якою всі повинні красиво грати в цю прекрасну гру, і все має бути ідеально. Але якби ми всі так робили, було б нудно.

У нас є кілька неймовірних тренерів, і Мікель — один із них, які приїхали в цю країну і показали нам, на що вони здатні. Можливо, вони не можуть постійно дотримуватися цього підходу. Мікель зміг розвинути свою команду і просунути її вперед", — заявив Моєс.

Нагадаємо, що Артета під час ігрової кар'єри виступав за Евертон під керівництвом Моєса.