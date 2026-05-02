Мадридці оцінюють варіанти серед наставників національних збірних.

Мадридський Реал продовжує аналізувати варіанти на випадок зміни головного тренера, і чемпіонат світу 2026 року може стати ключовим фактором у цьому процесі. Після турніру одразу кілька відомих наставників завершують свої контракти, що відкриває для "вершкових" нові можливості.

Серед головних кандидатів розглядаються Дідьє Дешам, Ліонель Скалоні та Маурісіо Почеттіно. Усі троє мають чинні угоди зі своїми збірними до завершення мундіалю, тому будь-які конкретні кроки можливі лише після його закінчення.

Дешам, який привів Францію до перемоги на чемпіонаті світу 2018 року, має значний досвід роботи з топ-гравцями та добре знайомий із низкою футболістів Реала, зокрема Кіліаном Мбаппе, Орельєном Чуамені, Едуардо Камавінгою та Ферланом Менді. Водночас його досвід у іспанському футболі обмежується лише одним сезоном як гравця.

Скалоні, чинний чемпіон світу зі збірною Аргентини, вирізняється сучасним підходом до роботи, хоча ще не має досвіду тренування клубних команд. Водночас він добре знайомий з іспанським футболом завдяки виступам за Депортіво, Расінг та Мальорку.

Ще одним варіантом залишається Почеттіно, який працював у провідних європейських чемпіонатах — Іспанії, Англії та Франції. Його контракт зі збірною США також завершується після чемпіонату світу. Сам фахівець нещодавно обережно прокоментував можливість очолити Реал, зазначивши: "Усьому свій час".

Окрім тренерів збірних, у клубі продовжують розглядати й інші варіанти. Зокрема, у списках фігурує Жозе Моурінью, який оцінює своє майбутнє та може розглянути варіант із поверненням до Мадрида за наявності офіційної пропозиції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Реал відмовився від кандидатури Аллегрі як пріоритетної. Втім, нова інформація свідчить про ширший підхід клубу до вибору наставника та зростаючу увагу до ринку після чемпіонату світу. Мадридці прагнуть знайти оптимальне рішення, і остаточний вибір може залежати від розвитку подій уже цього літа.