Італія

Напружений матч завершився без забитих м’ячів.

У рамках 35-го туру Серії А Комо на своєму полі приймав Наполі. Поєдинок, який відбувся на стадіоні Джузеппе Сінігалья, завершився без забитих м’ячів — 0:0.

Команди не змогли відзначитися протягом усього матчу, попри намагання створити гольові моменти. Головний арбітр зустрічі Мікаель Фаббрі зафіксував лише по одному попередженню для кожної зі сторін.

Після цього результату Комо зберігає п’яту позицію у турнірній таблиці, маючи 62 очки після 35 матчів. Наполі з 70 пунктами продовжує йти другим, поступаючись лідеру чемпіонату Інтеру, в активі якого 79 балів.

У наступному турі команда Сеска Фабрегаса зіграє проти Верони 10 травня, тоді як підопічні Антоніо Конте наступного дня зустрінуться з Болоньєю.