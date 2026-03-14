Англія

Нідерландець скаржиться на календар.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився про виступи англійських команд у єврокубках цього тижня. Цитує нідерландського фахівця BBC.

"Важливо не робити поспішних висновків після одного ігрового дня. Це занадто мала вибірка і не найрозумніше рішення, бо, можливо, після наступного тижня ми дійдемо до зовсім іншого.

Загалом, відсутність зимової перерви не йде на користь англійським клубам, але я не кажу, що всі ці команди програли саме через це. Чому? Тому що в 1/8 фіналу єврокубків ви зустрічаєтеся з дуже сильними суперниками. І п’ять із шести команд Прем’єр-ліги грали на виїзді у Лізі чемпіонів.

Давайте спочатку оцінимо всі наші результати після наступного тижня. Але, можливо, навіть тоді буде ще занадто рано робити висновки", — заявив Слот.

Нагадаємо, що у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Ліверпуль мінімально програв Галатасараю (0:1) у Стамбулі.