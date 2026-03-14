Англія

Гордон приніс сорокам перемогу.

Енергетичне коло з арбітром не допомогло Челсі впоратись із Ньюкаслом (0:1)

Перед початком гри відбувся курйозний епізод. Головний арбітр поєдинку Пол Тірні, сам того не бажаючи, опинився в центрі енергетичного кола лондонців. Господарі поля на чолі з капітаном Джеймсом, який нещодавно продовжив контракт із клубом, згрупувалися біля судді. Знімки цього моменту облетіли всі видання Європи та світу.

На жаль для пенсіонерів, настанови від арбітра не допомогли їм зіграти бодай унічию. Єдиний гол у матчі на 18-й хвилині забив Гордон. Віллок вийшов віч-на-віч із голкіпером, але бити не став і віддав пас на Ентоні. Нападник холоднокровно покотив мʼяч у порожні ворота.

У підсумку підопічні Росеньйора мінімально програють та залишаються на 5-й сходинці, маючи у своєму активі 48 очок. Ньюкасл своєю чергою піднявся аж на 4 позиції, посівши 9-те місце з 42 пунктами.

Челсі — Ньюкасл Юнайтед 0:1

Гол: Гордон, 18

Челсі: Санчес — Гюсто (Делап, 46), Фофана (Гато, 82), Чалоба, Кукурелья — Джеймс, Кайседо (Лавія, 61) — Палмер, Фернандес, Гарначо — Педро

Ньюкасл Юнайтед: Рамсдейл — Лівраменто, Тіав, Ботман, Голл — Віллок (Берн, 77), Ремзі — Мерфі, Вольтемаде (Жоелінтон, 67), Барнс — Гордон

Попередження: Фофана, Кайседо — Рамсдейл, Голл