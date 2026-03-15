Півзахисник Манчестер Сіті Родрі висловився щодо можливого камбека у матчі-відповідді з мадридським Реалом (перша гра 0:3).

"Нам потрібно бути більш націленими на ворота та зробити крок уперед у цьому плані. Думаю, ми маємо все інше: гру, якість гравців.

Щоправда, минулого разу нам це не допомогло, але ми маємо підняти бойовий дух команди, бо попереду на нас чекає важливий матч. Насамперед команда має створювати моменти", — сказав Родрі.

Матч-відповідь між Манчестер Сіті та мадридським Реалом відбудеться 17-го березня, о 22:00 за київським часом.