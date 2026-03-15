Англія

Серйозна заява француза.

Півзахисник англійського Манчестер Сіті Раян Шеркі поділився думками щодо сучасного футболу. Його слова наводить RMC.

"Найтехнічніші гравці сучасності? Ламін Ямаль, Кіліан Мбаппе, Усман Дембел та Раян Шеркі. Є гравці з величезним талантом, але справжніх артистів мало.

Я вважаю себе одним з них. Тому що інколи я роблю речі, які сам не розумію.

Ніколи не думав, що мій стиль несумісний із сучасним футболом. Тому що я маю мету – допомогти повернути в моду футбол старої школи. Сподіваюся, якось у мене це вийде.

Зараз мій футбол є ефективним, але в ньому є і ця частина старої школи. І якщо мені вдасться поєднати ці два елементи, я зможу радувати людей так, як мені захочеться", – сказав Шеркі.

У поточному сезоні Раян Шеркі відіграв за Манчестер Сіті 39 матчів, забив дев'ять голів та віддав десять результативних передач.