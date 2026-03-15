Серйозна заява француза.
Раян Шеркі, getty images
15 березня 2026, 19:22
Півзахисник англійського Манчестер Сіті Раян Шеркі поділився думками щодо сучасного футболу. Його слова наводить RMC.
"Найтехнічніші гравці сучасності? Ламін Ямаль, Кіліан Мбаппе, Усман Дембел та Раян Шеркі. Є гравці з величезним талантом, але справжніх артистів мало.
Я вважаю себе одним з них. Тому що інколи я роблю речі, які сам не розумію.
Ніколи не думав, що мій стиль несумісний із сучасним футболом. Тому що я маю мету – допомогти повернути в моду футбол старої школи. Сподіваюся, якось у мене це вийде.
Зараз мій футбол є ефективним, але в ньому є і ця частина старої школи. І якщо мені вдасться поєднати ці два елементи, я зможу радувати людей так, як мені захочеться", – сказав Шеркі.
У поточному сезоні Раян Шеркі відіграв за Манчестер Сіті 39 матчів, забив дев'ять голів та віддав десять результативних передач.