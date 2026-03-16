Футбольна асоціація Англії, ймовірно, обмежиться грошовим штрафом після розслідування платежів під час ери російського олігарха.

Челсі, ймовірно, уникне спортивних покарань у справі щодо численних порушень фінансових правил.

Як повідомляє The Times, Футбольна асоціація Англії завершує власне розслідування і, найімовірніше, наслідує рішення Прем’єр-ліги, обмежившись лише значним грошовим штрафом.

16 березня Прем’єр-ліга вже покарала лондонський клуб штрафом у розмірі 10,75 мільйона фунтів. Крім того, Челсі отримав умовну заборону на трансфери для першої команди, а також негайну дев’ятимісячну заборону на підписання гравців для академії. Рішення пов’язане з прихованими виплатами агентам, посередникам та футболістам, які здійснювалися під час трансферів у період володіння клубом Романом Абрамовичем.

Йдеться про угоди, пов’язані з переходами таких гравців, як Еден Азар, Вілліан, Рамірес, Давід Луїс, Андре Шюррле, Неманья Матич і Самуель Ето’о, а також ще трьох футболістів, імена яких не розголошуються.

За даними розслідування, загальна сума прихованих виплат сягнула приблизно 47,5 мільйона фунтів. Частина коштів надходила через офшорні структури, пов’язані з Абрамовичем, а також виплачувалася колишньому спортивному директору клубу Франку Арнесену та скауту Піту де Віссеру.

Окреме розслідування Футбольної асоціації Англії, яке стосується 74 можливих порушень правил, наближається до завершення. За інформацією джерел The Times, санкції можуть бути подібними до тих, що вже застосувала Прем’єр-ліга — ще один штраф у межах приблизно 10 мільйонів фунтів без зняття очок або інших спортивних обмежень.

Таким чином, команда під керівництвом Ліама Росеньора навряд чи зазнає негайних наслідків у спортивному плані та зможе безперешкодно працювати на трансферному ринку під час літнього вікна, попри історичні фінансові порушення, що датуються періодом 2011-2018 років.