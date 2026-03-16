Штраф 10,75 млн фунтів і заборона на реєстрацію нових гравців академії на 9 місяців.

Челсі покарали штрафом і трансферними обмеженнями через порушення в епоху Абрамовича

Лондонський клуб заплатить понад 10 мільйонів фунтів і отримав заборону на реєстрацію гравців академії

Лондонський Челсі отримав покарання від незалежної комісії за порушення правил Англійська Прем’єр-ліга щодо фінансової звітності, інвестицій третіх сторін і розвитку молодих футболістів у період правління Роман Абрамович (2011–2018 роки).

До списку санкцій для клубу входять:

- штраф у розмірі 10,75 млн фунтів стерлінгів;

- трансферний бан на 9 місяців для реєстрації гравців академії;

- умовна заборона на трансфери для першої команди строком на один рік з відстрочкою на два роки (якщо протягом цього періоду нових порушень не буде, санкція не набуде чинності).

У заяві клубу зазначено, що у 2022 році Челсі самостійно повідомив регуляторів про можливі історичні порушення, включно з неповною фінансовою звітністю, яка могла мати місце понад десять років тому. Під час розслідування клуб передав Прем’єр-лізі тисячі документів і повністю співпрацював зі слідством.

Також під час перевірки третя сторона надала додаткові докази щодо можливих порушень у кількох старих операціях академії, здійснених колишнім співробітником клубу. Цю інформацію Челсі також самостійно передав до ліги.

У підсумку фінансовий аналіз Прем’єр-ліги показав, що клуб у жодному сценарії не перевищував максимально допустимий збиток у 105 млн фунтів за трирічний оціночний період, передбачений правилами прибутковості та сталого розвитку.

У Челсі заявили, що повністю приймають умови врегулювання та раді завершенню справи. Дев’ятимісячне обмеження на реєстрацію гравців академії почне діяти негайно, але стосуватиметься лише тих юнаків, які протягом останніх 18 місяців були зареєстровані в іншому клубі ліги або Англійською футбольною лігою.

Після 30 турів сезону 2025/26 Челсі посідає шосте місце в турнірній таблиці АПЛ, маючи 48 очок.