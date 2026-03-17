Англія

"Вовки" перервали серію невдач у перший день тижня, здійснивши камбек у грі проти Брентфорда.

У заключному матчі тридцятого туру англійської Прем'єр-ліги Брентфорд та Вулвергемптон розійшлися миром. "Вовки" поступалися 0:2 наприкінці першого тайму, проте зуміли забити "гол у роздягальню", а по перерві зрівняли рахунок, встановивши остаточний результат — 2:2.

Завдяки цій нічиїй Вулвергемптон вперше за останні чотири роки зміг не програти в матчі чемпіонату, що проходив у понеділок. Востаннє подібне траплялося ще в грудні 2022 року, коли команда здолала Евертон.

Після того успіху "вовки" зазнали шести поразок поспіль саме в цей день тижня в межах АПЛ, і лише зараз зуміли перервати цю прикру для себе серію.