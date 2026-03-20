П’ЯТНИЦЯ, 20 БЕРЕЗНЯ, 22:00 ▪️ ВІТАЛІТІ СТЕДІУМ, БОРНМУТ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТТВЕЛЛ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Борнмут під керівництвом Андоні Іраоли проводить сезон хвилеподібно: після яскравого старту та боротьби за єврокубки команда пережила серйозний спад узимку, однак зараз знову набрала обертів. "Вишні" не програють уже десять матчів поспіль у чемпіонаті, що дозволило їм закріпитися в середині таблиці та навіть зберігати шанси на європейські позиції.

Втім, головною проблемою Борнмута залишається велика кількість нічиїх — колектив Іраоли має їх найбільше в лізі, і саме це стримує її турнірний прогрес. Останні чотири матчі завершилися мировими результатами, тож для підйому в зону топ-8 необхідно знову навчитися доводити такі ігри до перемог. Додатковий оптимізм додає і статистика очних зустрічей: у п’яти останніх матчах проти Манчестер Юнайтед Борнмут не програвав у більшості випадків.

Манчестер Юнайтед, своєю чергою, переживає період відродження після непростого відрізку сезону. Призначення Майкла Карріка тимчасовим головним тренером стало переломним моментом: команда виграла сім із дев’яти матчів під його керівництвом і піднялася на третю сходинку турнірної таблиці.

"Червоні дияволи" демонструють результативний футбол і стабільно набирають очки, здобуваючи важливі перемоги над прямими конкурентами. Окремо варто відзначити Бруну Фернандеша, який проводить один із найкращих сезонів у кар’єрі та продовжує наближатися до рекорду за кількістю асистів у рамках однієї кампанії АПЛ. Водночас виїзні матчі залишаються певною проблемою для манкуніанців — саме в гостях вони втратили значну частину очок.

Очікується, що гра на Віталіті Стедіум буде напруженою та тактично обережною. Борнмут демонструє надійну оборону в останніх матчах, а Манчестер Юнайтед, попри атакувальний потенціал, не завжди легко розкриває організовані захисти. Водночас форма гостей і їхня мотивація у боротьбі за Лігу чемпіонів роблять їх невеликими фаворитами цього протистояння.