Football.ua представляє прев'ю матчу 31-го туру англійської Прем'єр-ліги, який пройде 20 березня та розпочнеться о 22:00.
Борнмут — Манчестер Юнайтед, Getty Images
20 березня 2026, 09:45
У рамках 31-го туру англійської Прем’єр-ліги Борнмут на власному полі прийматиме Манчестер Юнайтед — матч, у якому зійдуться одна з найстабільніших команд другої частини сезону та один із головних претендентів на місця в Лізі чемпіонів.
П’ЯТНИЦЯ, 20 БЕРЕЗНЯ, 22:00 ▪️ ВІТАЛІТІ СТЕДІУМ, БОРНМУТ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТТВЕЛЛ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Борнмут під керівництвом Андоні Іраоли проводить сезон хвилеподібно: після яскравого старту та боротьби за єврокубки команда пережила серйозний спад узимку, однак зараз знову набрала обертів. "Вишні" не програють уже десять матчів поспіль у чемпіонаті, що дозволило їм закріпитися в середині таблиці та навіть зберігати шанси на європейські позиції.
Втім, головною проблемою Борнмута залишається велика кількість нічиїх — колектив Іраоли має їх найбільше в лізі, і саме це стримує її турнірний прогрес. Останні чотири матчі завершилися мировими результатами, тож для підйому в зону топ-8 необхідно знову навчитися доводити такі ігри до перемог. Додатковий оптимізм додає і статистика очних зустрічей: у п’яти останніх матчах проти Манчестер Юнайтед Борнмут не програвав у більшості випадків.
Манчестер Юнайтед, своєю чергою, переживає період відродження після непростого відрізку сезону. Призначення Майкла Карріка тимчасовим головним тренером стало переломним моментом: команда виграла сім із дев’яти матчів під його керівництвом і піднялася на третю сходинку турнірної таблиці.
"Червоні дияволи" демонструють результативний футбол і стабільно набирають очки, здобуваючи важливі перемоги над прямими конкурентами. Окремо варто відзначити Бруну Фернандеша, який проводить один із найкращих сезонів у кар’єрі та продовжує наближатися до рекорду за кількістю асистів у рамках однієї кампанії АПЛ. Водночас виїзні матчі залишаються певною проблемою для манкуніанців — саме в гостях вони втратили значну частину очок.
Очікується, що гра на Віталіті Стедіум буде напруженою та тактично обережною. Борнмут демонструє надійну оборону в останніх матчах, а Манчестер Юнайтед, попри атакувальний потенціал, не завжди легко розкриває організовані захисти. Водночас форма гостей і їхня мотивація у боротьбі за Лігу чемпіонів роблять їх невеликими фаворитами цього протистояння.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Майкла Карріка. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед в основний час пропонується коефіцієнт 2.30, тоді як потенційний успіх Борнмута оцінюється показником 3.14. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.75.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
БОРНМУТ : Петрович — Сміт, Гілл, Сенесі, Трюффер — Скотт, Крісті — Брукс, Таверньє, Раян — Еванілсон
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД : Ламменс — Дало, Йоро, Магвайр, Шоу — Каземіро, Мейну — Амад, Фернандеш, Кунья — Мбемо
прогноз 1:2