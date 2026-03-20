Каррік виконує чудову роботу.

Головний тренер Борнмута Андоні Іраола висловився напередодні матчу з Манчестер Юнайтед. Цитує іспанського фахівця BBC.

"Нам потрібно зіграти дуже добре, якщо хочемо досягти нічиєї, тому що суперник діє неперевершено.

Зараз це одна з найкращих, якщо не найкраща, команда в лізі, тож думаю, що буде складний матч. У Манчестер Юнайтед все йде дуже добре. І справа не лише у результатах.

Манчестер Юнайтед став виглядати солідно. Вони мало пропускають. Можна подивитися на кількість моментів, які вони припускають біля своїх воріт – і це неймовірний результат. Вони не дають суперникам багато шансів.

Ймовірно, покращення в плані очок та відчуттів – це наслідок солідності під час гри в обороні", – сказав Іраола.

Матч між Манчестер Юнайтед та Борнмутом відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.