Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 20 березня 2026 року.

Борнмут у домашньому матчі 31 туру англійської Прем'єр-ліги зіграв унічию проти Манчестер Юнайтед (2:2).

Команди провели загалом рівний перший тайм без забитих м’ячів, але надолужили цей фактор поперерві.

Колектив Майкла Карріка першим вийшов уперед, але "вишні" не забарились із відповіддю, тож гостям довелось відповідати ще одним голом.

Проте після цього вилучення в складі Юнайтед отримав Гаррі Майгвайр, а суперники — можливість відігратись удруге за рахунок пенальті незабаром.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Борнмут — Манчестер Юнайтед у рамках 31-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Борнмут — Манчестер Юнайтед 2:2

Голи: Крісті, 67, Крупі, 81 (пен) — Фернандеш, 60 (пен), Гілл (аг), 71

Борнмут: Петрович — Хіменес (Сміт, 73), Гілл, Сенесі, Трюффер — Скотт, Крісті (Крупі, 73) — Вітор (Доук, 87), Таверньє, Адлі (Брукс, 73) — Еванілсон

Манчестер Юнайтед: Ламменс — Дало, Йоро, Магвайр, Шоу — Каземіро (Гевен, 82), Мейну — Діалло (Маунт, 90), Фернандеш, Кунья (Угарте, 82) — Мбемо (Шешко, 71)

Попередження: Хіменес, Сміт — Каземіро, Шешко

Вилучення: Магвайр, 78