Англія

В двох з останніх трьох матчів МЮ втрачає очки.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік висловився після нічийного результату з Борнмутом (2:2) в рамках 31-го туру АПЛ.

"Я розчарований, ми створили достатньо моментів для перемоги. Був чудовий шанс повести у рахунку 2:0, і на нашу користь призначили один пенальті, але не другий. Там було те саме – захоплення двома руками. В одному випадку суддя помилився. Він не дав нам другий пенальті, а я вважаю, що це пенальті в обох випадках. Це важливий момент, після якого розпочався хаос. Я не розумію, чому один пенальті дали, а інший не дали, це божевілля.

Все очевидно: ти вже дав один такий пенальті, але чомусь не дав другий. Я не розумію, чому він цього не зробив. Потім нам забивають гол і починається хаос.

Я дуже задоволений тим, що ми вдесятьох впоралися і набрали очко, це дуже тішить. Враховуючи хід матчу, можна і програти у таких випадках, тому ми приймаємо це. Але я розчарований, що ми не набрали три очки", – сказав Каррік.

Головним арбітром матчу Борнмут — Манчестер Юнайтед був Стюарт Аттвелл.