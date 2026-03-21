Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Брайтон — Ліверпуль 2:1
Голи: Велбек, 14, 56 — Керкез, 30

Брайтон: Вербругген — Віффер, ван Геке, Данк, Кадіоглу — Мілнер (Балеба, 76), Гросс — Дієго Гомес (Велтман , 90+1), Гіншелвуд (Аярі, 83), Мінте (Мітома, 76) — Велбек (Рюттер, 83).

Ліверпуль: Мамардашвілі — Фрімпонг (Нгумоа, 63), Конате (К'єза, 77), ван Дейк, Керкез (Робертсон, 76) — Гравенберх, Мак Аллістер — Вірц, Собослаї, Гакпо — Екітіке (Джонс, 8).

Попередження: Мінте, Дієго Гомес, Велбек, Данк, Віффер — Конате, Фрімпонг, Мак Аллістер, Собослаї, К'єза