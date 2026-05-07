Італія

Мілан змістив пріоритети на трансферному ринку, і перехід бразильського нападника Арсенала до стану "россонері" тепер виглядає малоймовірним.

Нападник лондонського Арсенала Габріел Жезус навряд чи перейде в Мілан. Ще нещодавно "россонері" вважалися головними претендентами на бразильця, проте наразі, за даними Calciomercato, угода малоймовірна — в італійському клубі вирішили зосередитися на інших кандидатурах.

Раніше з'являлася інформація, що представники гравця вже вели обговорення з міланським грандом. Ринкова вартість 29-річного футболіста, згідно з оцінкою Transfermarkt, становить 20 млн євро, а його трудова угода з "канонірами" добігає кінця в середині 2027 року.

У сезоні-2025/26 форвард записав на свій рахунок п'ять голів та два асисти у 26 матчах за команду Мікеля Артети. Попри тривалу зацікавленість, італійська сторона готова відмовитися від ідеї підписання бразильця найближчим літом.

