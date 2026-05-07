Ліга чемпіонів

Капітан парижан відзначив зміну менталітету команди та особливий підхід головного тренера, який дозволив колективу вдруге поспіль вийти до фіналу найпрестижнішого європейського турніру.

Капітан ПСЖ Маркіньйос розповів, чому команда демонструє значні успіхи в останні роки. Парижани мають шанс виграти Лігу чемпіонів другий сезон поспіль — для цього їм залишилося зробити лише один крок у фінальному протистоянні з Арсеналом.

"У нашій команді відпрацьовують усі — навіть нападники, які багато бігають та допомагають в обороні. Цей менталітет прищепив тренер Луїс Енріке — і саме це знову привело нас до фіналу", — поділився Маркіньйос в інтерв'ю CBS Sports.

У півфіналі турніру ПСЖ здолав Баварію із загальним рахунком 6:5. Фінальний поєдинок сезону-2025/26 запланований на 30 травня.

Нагадаємо, що іспанський фахівець Луїс Енріке очолив французький гранд влітку 2023 року.