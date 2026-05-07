Капітан парижан відзначив зміну менталітету команди та особливий підхід головного тренера, який дозволив колективу вдруге поспіль вийти до фіналу найпрестижнішого європейського турніру.
07 травня 2026, 13:55
Капітан ПСЖ Маркіньйос розповів, чому команда демонструє значні успіхи в останні роки. Парижани мають шанс виграти Лігу чемпіонів другий сезон поспіль — для цього їм залишилося зробити лише один крок у фінальному протистоянні з Арсеналом.
"У нашій команді відпрацьовують усі — навіть нападники, які багато бігають та допомагають в обороні. Цей менталітет прищепив тренер Луїс Енріке — і саме це знову привело нас до фіналу", — поділився Маркіньйос в інтерв'ю CBS Sports.
У півфіналі турніру ПСЖ здолав Баварію із загальним рахунком 6:5. Фінальний поєдинок сезону-2025/26 запланований на 30 травня.
Нагадаємо, що іспанський фахівець Луїс Енріке очолив французький гранд влітку 2023 року.