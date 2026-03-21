Англія

Лідс та Брентфорд з Ярмолюком у складі сильнішого не виявили (0:0)

Обидві команди мали декілька можливостей, аби відзначитися, особливо у другому таймі, але воротарі впоралися на відмінно. У підсумку Лідс залишається 15-м, маючи у своєму активі 33 пункти. Брентфорд обходить Евертон та займає 7-му сходинку з 46 очками.

Єгор Ярмолюк відіграв весь матч. За свої дії українець отримав оцінку 6.2.

Лідс Юнайтед: Дарлоу — Родон, Бійол, Стрейк (Джеймс, 83) — Богл, Ампаду, Штах, Джастін — Ааронсон (Танака, 69) — Калверт-Льюїн, Нмеча (Окафор, 69)

Брентфорд: Келлегер — ван ден Берг, Піннок, Коллінз — Кайоде, Єнсен, Гендерсон, — — Ярмолюк, Тьяго, Шаде (Уаттара, 77)

Попередження: Стрейк, Богл