Дортмундська Боруссія у матчі 33 туру німецької Бундесліги на своєму полі обіграла Айнтрахт (3:2), завдяки чому гарантувала собі друге місце у чемпіонаті.

Команда Ніко Ковача пропустила вже на другій хвилині після голу Джана Узуна, після чого наприкінці першого тайму забила двічі зусиллями Серу Гірассі та Ніко Шлоттербека.

У середині другого тайму Самуеле Іначіо збільшив перевагу "джмелів", а останнє слово було за Айнтрахтом, який забив другий м'яч зусиллями Йонатана Буркардта.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Боруссія Д — Айнтрахт у рамках 33-го туру німецької Бундесліги-2025/26:

Боруссія Дортмунд — Айнтрахт 3:2

Голи: Гірассі, 42, Шлоттербек, 45+1, Іначіо, 72 - Узун, 2, Буркардт, 87.

Боруссія Дортмунд: Кобель — Реджані (Зюле, 88), Антон, Шлоттербек — Рюерсон, Забітцер (Озджан, 78), Беллінгем (Адеємі, 74), Баєр — Брандт (Нмеча, 74), Іначіо — Гірассі (Сілва, 78).

Айнтрахт Франкфурт: Цеттерер — Аменда, Кох, Теат, Браун — Скірі, Дауд (Гетце, 57) — Доан (Буркардт, 82), Узун (Амаймуні, 77), Шаїбі (Баоя, 57) — Калімуендо (Кнауфф, 77).

Попередження: Реджані, Іначіо, Кобель.