Долю трофею було вирішено за підсумками першого тайму.

Аль-Хіляль обіграв Аль-Холуд з рахунком 2:1 та став володарем Кубка Короля Саудівської Аравії.

Аль-Холуд відкрив рахунок на четвертій хвилині зусиллями Раміро Енріке, але ще до перерви Аль-Хіляль не тільки зрівняв рахунок, але й вийшов вперед завдяки голам у виконанні Аль-Давсарі та Тео Ернандеса.

Для Аль-Хіляля це була десята та рекордна перемога у Кубку в історії клубу, а також третя за останні чотири роки.

За три тури до фінішу сезону в чемпіонаті Саудівської Аравії Аль-Хіляль посідає друге місце у турнірній таблиці, відстаючи від Ан-Насра на п'ять балів, але у лідера зіграно на одну гру більше.