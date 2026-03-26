Артета знову у списку.
Мікель Артета, Getty Images
26 березня 2026, 15:25
Названо номінантів на приз найкращого тренера березня в АПЛ. Про це повідомляє офіційний сайт англійської Премʼєр-ліги.
На нагороду найкращому тренеру АПЛ за підсумками березня номіновано пʼять фахівців:
Мікель Артета (Арсенал) – 3 матчі, 3 перемоги, різниця м'ячів: +4.
Едді Гау (Ньюкасл») – 3 матчі, 2 перемоги, 1 поразка, різниця м'ячів: +1.
Фабіан Гюрцелер (Брайтон) — 4 матчі, 3 перемоги, 1 поразка, різниця м'ячів: +2.
Режис Ле Брі (Сандерленд) – 3 матчі, 2 перемоги, 1 поразка, різниця м'ячів: +1.
Девід Моєс (Евертон) – 3 матчі, 2 перемоги, 1 поразка, різниця м'ячів: +3.