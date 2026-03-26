Англія

Українцю довіряють.

Півзахисник збірної України Єгор Ярмолюк висловився напередодні матчу плейоф відбору чемпіонату світу-2026 проти Швеції щодо своєї гри за Брентфорд.

"Звісно, я був здивований відхіду Томаса Франка, бо ніколи не знаєш, що станеться. У футболі так буває завжди.

У нас із Кітом Ендрюсом хороші відносини, ми постійно спілкуємося, тому для мене це добре. Легше, коли ти знаєш тренера, адже він працював тут і раніше.

Думаю, саме тому легше грати й адаптуватися, коли тренер може підказати, що добре, а що ні. Спілкування завжди важливе.

Я радий, що він каже, що я можу отримати важливу роль. Це дуже важливо для мене, і я зроблю все можливе, щоб її заслужити та допомогти команді", — сказав Ярмолюк.

У поточному сезоні Єгор Ярмолюк відіграв за Брентфорд 36 матчів, забив один гол та віддав дві результативні передачі.