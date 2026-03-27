Захисник Манчестер Юнайтед підтримав колишнього наставника команди, зазначивши, що гравці також мають нести відповідальність за невдалі результати.

Захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр висловився про перспективи екснаставника команди Рубена Аморіма.

"Я не можу сказати про нього нічого поганого. Я вірю, що у нього буде приголомшлива кар'єра, і в наступному клубі він, ймовірно, виграє багато-багато матчів. Просто не склалося, і ми, як гравці, також повинні взяти на себе велику відповідальність за це", — наводить слова Магвайра The Guardian.

Рубен Аморім очолював Манчестер Юнайтед з листопада 2024 по січень 2026 року.

Після 31 туру АПЛ Манчестер Юнайтед посідає третє місце в турнірній таблиці, маючи в активі 55 залікових балів. Попри виліт із Кубка Англії від Брайтона, манкуніанці продовжують боротьбу за потрапляння до Ліги чемпіонів, випереджаючи Астон Віллу на одне очко.

Раніше повідомлялося, що Магвайр близький до продовження кар’єри в Манчестер Юнайтед.