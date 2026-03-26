Англія

Захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр перебуває за крок до підписання нового контракту з клубом. Футболіст особисто підтвердив, що сторони вже провели перемовини та досягли значного прогресу.

"Переговори з Манчестер Юнайтед відбулися. Думаю, ми досягнемо угоди, яка буде найкращим варіантом і для клубу, і для мене".

Оборонець також зазначив, що в клубі розраховують на нього як на важливого гравця у подальшому розвитку команди.

"МЮ хоче, щоб я продовжував рухати клуб вперед, вони вважають, що мені належить зіграти важливу роль у розвитку команди", — підсумував гравець.

Нагадаємо, Магвайр та Мейну отримали виклики до збірної Англії напередодні ЧС-2026.