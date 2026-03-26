Захисник підтвердив прогрес у перемовинах із клубом та готовність підписати нову угоду.
Гаррі Магвайр, Getty Images
26 березня 2026, 17:50
Захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр перебуває за крок до підписання нового контракту з клубом. Футболіст особисто підтвердив, що сторони вже провели перемовини та досягли значного прогресу.
"Переговори з Манчестер Юнайтед відбулися. Думаю, ми досягнемо угоди, яка буде найкращим варіантом і для клубу, і для мене".
Оборонець також зазначив, що в клубі розраховують на нього як на важливого гравця у подальшому розвитку команди.
"МЮ хоче, щоб я продовжував рухати клуб вперед, вони вважають, що мені належить зіграти важливу роль у розвитку команди", — підсумував гравець.
Нагадаємо, Магвайр та Мейну отримали виклики до збірної Англії напередодні ЧС-2026.