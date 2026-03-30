Англія

Легенда МЮ задоволена роботою тимчасового наставника.

Президент Інтер Маямі Девід Бекхем вважає Майкла Карріка відповідним тренером для Манчестер Юнайтед.

"Маю визнати, що останні кілька місяців були набагато спокійнішими, ніж попередні десять років. То були непрості часи. Але я думаю, що Майкл має досвід. Думаю, він привніс у клуб спокій. Він знає клуб. Він знає гравців. Знає, як грає Манчестер Юнайтед і як він має грати.

Майкл завжди подобався мені як тренер. Коли ви дивитеся на нього, у ньому відчувається спокій. З іншого боку, я не хочу говорити про елегантність, тому що не впевнений, що це правильно, але в його поведінці є елегантність, і коли він святкує, і коли злиться. Все це важливе для тренера. Думаю, що те, як він зібрав команду та згуртував її, було просто неймовірно. І як уболівальник МЮ, я думаю, що це саме те, що нам потрібне", – сказав Бекхем.

З приходом Майкла Карріка Манчестер Юнайтед програв лише один матч з десяти.