Але повернення не виключається.
30 березня 2026, 19:50
Тренер Ліверпуля Джованні ван Бронкхорст, який працює в штабі Арне Слота, висловився щодо можливого повернення до Феєнорда, який раніше він вже очолював.
"Я насолоджуюся своїм періодом у Ліверпулі, це чудовий клуб. Побачимо, що буде далі.
Феєнорд завжди матиме особливе значення для мене, але зараз просто тішуся з того, чим займаюся в Англії, а також у рамках свого благодійного фонду", — сказав ван Бронкхорст.
Джованні ван Бронкхорст також виступав за Феєнорд за часів ігрової кар'єри і двічі брав Кубок Нідерландів у складі цієї команди. Як тренер з цим клубом він ставав чемпіоном країни, а також двічі брав Кубок і Суперкубок Нідерландів.