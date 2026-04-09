Колишній захисник "синіх" закликав набратися терпіння та дати час молодій команді, відзначивши позитивну динаміку та вже здобуті трофеї лондонського клубу.
Гарі Кехілл, Getty Images
09 квітня 2026, 15:15
Ексзахисник Челсі Гарі Кехілл поділився думкою щодо вектора розвитку лондонського клубу.
"Якщо філософія Челсі полягає в тому, що ми розвиватимемо цю молоду команду, то їй потрібно дати час. І коли я дивлюся на це зараз, мені здається, що траєкторія рухається саме в цьому напрямку. Клубний чемпіонат світу, Ліга конференцій, яку вони виграли. Це два трофеї, які молоді хлопці взяли у свої руки, і я думаю, це вагомий внесок у розвиток.
Тепер у них за плечима ще кілька років досвіду. Вони недалеко від мети, просто зараз команді бракує стабільності", — наводить слова Кехілла офіційний сайт лондонців.
На цей час Челсі посідає шосте місце у турнірній таблиці АПЛ, набравши 48 очок за 31 тур.