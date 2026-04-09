Колишній захисник "синіх" закликав набратися терпіння та дати час молодій команді, відзначивши позитивну динаміку та вже здобуті трофеї лондонського клубу.

Ексзахисник Челсі Гарі Кехілл поділився думкою щодо вектора розвитку лондонського клубу.

"Якщо філософія Челсі полягає в тому, що ми розвиватимемо цю молоду команду, то їй потрібно дати час. І коли я дивлюся на це зараз, мені здається, що траєкторія рухається саме в цьому напрямку. Клубний чемпіонат світу, Ліга конференцій, яку вони виграли. Це два трофеї, які молоді хлопці взяли у свої руки, і я думаю, це вагомий внесок у розвиток.

Тепер у них за плечима ще кілька років досвіду. Вони недалеко від мети, просто зараз команді бракує стабільності", — наводить слова Кехілла офіційний сайт лондонців.

На цей час Челсі посідає шосте місце у турнірній таблиці АПЛ, набравши 48 очок за 31 тур.