Ліга чемпіонів

Капітан ПСЖ проігнорував святкування своєї команди, щоб підтримати захисника Арсенала Габріела після фатального промаху в серії післяматчевих пенальті.

Лондонський Арсенал зупинився за крок від омріяного трофея Ліги чемпіонів, поступившись у драматичному фіналі Парі Сен-Жермен. Основний та додатковий час поєдинку завершилися внічию (1:1): на гол Кая Гаверца парижани відповіли влучним ударом Усмана Дембеле.

Доля європейської корони вирішувалася в серії пенальті, де вирішальним для канонірів став промах бразильського захисника Габріела.

Поки гравці ПСЖ шалено святкували тріумф, їхній капітан Маркіньйос продемонстрував справжній клас. Він одразу ж попрямував до пригніченого Габріела, свого партнера по збірній Бразилії, щоб втішити його. Цей жест людяності на фоні гіркоти поразки не залишився поза увагою капітана лондонців Мартіна Едегора.

"Він — справжній джентльмен. Маркіньйос, мабуть, один із найдосвідченіших гравців, які зараз виступають", — зазначив норвезький плеймейкер.

Едегор переконаний, що така реакція бразильця зумовлена глибоким розумінням психологічного тиску на найвищому рівні.

"Він уже бував по обидва боки в подібних фіналах і чудово знає, через що ми зараз проходимо", — додав лідер Арсенала.

Слова безумовної підтримки своїм одноклубникам висловив і півзахисник Деклан Райс. Він нагадав уболівальникам, що без зусиль Габріела та Еберечі Езе (який також не реалізував свій удар у фіналі), канонірам не вдалося б здобути довгоочікуване чемпіонство в Англійській Прем'єр-лізі цього сезону.

"Це спустошення. Хибити пенальті у фіналі Ліги чемпіонів — жахливо. Але ми їх любимо. Послухайте, таке трапляється у футболі, вони не перші й не останні гравці, які не забивають у фіналах. Без цих двох у цьому сезоні ми б не виграли Прем'єр-лігу. Це жорстоко, але ми намагаємося шукати позитив", — підсумував Райс у коментарі для TNT Sports.

Нагадаємо, що Ілля Забарний у складі ПСЖ став переможцем Ліги чемпіонів.