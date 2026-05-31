Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках контрольного поєдинку в Польщі зустрінуться місцева національна команда й збірна України.

Товариський матч відбудеться в неділю, 31 травня, на Тарчинські Арені у Вроцлаві. Початок — о 18:30 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Яна Урбана. Так, на перемогу Польщі можна поставити з коефіцієнтом 2.10, тоді як потенційний успіх України оцінюється показником 3.33. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.25.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Обидві команди заб'ють", представлений показником 1.81.

Коефіцієнтом 1.92 оцінена ймовірність того, що Україна виграє будь-який тайм.