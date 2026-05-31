Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Польща — Україна, Getty Images
31 травня 2026, 07:14
У рамках контрольного поєдинку в Польщі зустрінуться місцева національна команда й збірна України.
Товариський матч відбудеться в неділю, 31 травня, на Тарчинські Арені у Вроцлаві. Початок — о 18:30 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Яна Урбана. Так, на перемогу Польщі можна поставити з коефіцієнтом 2.10, тоді як потенційний успіх України оцінюється показником 3.33. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.25.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Обидві команди заб'ють", представлений показником 1.81.
Коефіцієнтом 1.92 оцінена ймовірність того, що Україна виграє будь-який тайм.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Діапазон голів: 2-3". На нього можна поставити з показником 1.93.
