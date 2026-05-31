Керманич ПСЖ прокоментував перемогу в Лізі чемпіонів УЄФА.

Напередодні французький Парі Сен-Жермен у серії пенальті в Будапешті обіграв лондонський Арсенал у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА та захистив статус найкращого клубу Європи.

Після завершення гри головний тренер "червоно-синіх" Луїс Енріке прокоментував виступ власної команди.

"Матч розпочався для суперників найкращим чином. Після цього вони знали, як треба було захищатись. Нам було дуже важко.

Ми звикли атакувати таким чином, коли багато гравців суперників перебувають за лінією м’яча, але проти Арсеналу це все одно дуже складно, адже їхні гравці фізично сильні й дуже витривалі. Утім, ми все ж таки здобули перемогу.

Можливо, сьогодні обидві команди заслуговували на перемогу, але враховуючи те, як ми грали весь сезон, ми заслуговуємо на перемогу в Лізі чемпіонів. Ми дуже щасливі та намагаємось зробити це знову наступного року — чому б і ні?", — заявив іспанський фахівець.

Нагадаємо, що з цим досягненням ПСЖ Луїс Енріке ввійшов до "елітного" клубу тренерів у Лізі чемпіонів.