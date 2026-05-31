Зірковий португальський вінгер підтвердив свої наміри завершити міланський етап кар'єри та спробувати сили в новому чемпіонаті.

Епоха Рафаела Леау в італійському Мілані добігає кінця. Нападник прийняв остаточне рішення залишити стан россонері під час прийдешнього літнього трансферного вікна. Цю інформацію, посилаючись на коментарі гравця для Sport TV Portugal, оприлюднив авторитетний футбольний інсайдер Фабріціо Романо.

Сам футболіст наголошує, що настав час для кардинальних змін у кар'єрі.

"Я пишаюся тим, що увійшов в історію Мілана, але тепер хочу розпочати нову главу. З нетерпінням чекаю можливості зіграти в іншій лізі", — зазначив Леау.

Він також тепло відгукнувся про свій нинішній клуб: "Я робив усе можливе для Мілана, клуб дав мені все... але я відчуваю, що готовий до нової команди, нової ліги та нового виклику. Це був прекрасний час".

Рафаел Леау офіційно приєднався до Мілана 1 серпня 2019 року. Тоді італійський гранд викупив його контракт у французького Лілля. Відтоді португалець пройшов шлях від перспективного юнака до одного з найнебезпечніших вінгерів європейського футболу.

За роки виступів у червоно-чорній футболці Леау поповнив свій доробок такими командними та індивідуальними нагородами: У сезоні 2021/2022. Леау домоміг Мілану виграти довгоочікуване скудето. За що цілком заслужено отримав звання MVP Серії А. (34 гри, 11 голів, 10 асистів)

У поточному розіграші чемпіонату Італії Леау зіграв 29 поєдинків у Серії А, забив 9 забитих м'ячів та віддав 3 результативних передач. Transfermarkt оцінює гравця в 50 млн євро.