До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 30 травня 2026 року.

Завершилася 1557 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Війська рф атакували залізничну інфраструктуру та рухомий склад у Запоріжжі. Загинув машиніст, є поранені.



🔸 Сили безпілотних систем знищили два літаки Ту-142 та ракетний комплекс "Іскандер" на військовому аеродромі в Таганрозі.



🔸 Медведєв "попередив" Європу, що інциденти з російськими дронами продовжаться. Після цього Туск закликав партнерів по НАТО "серйозно ставитися" до слів Медведєва про дрони в Європі.



🔸 російські спецслужби активізували свої зусилля з викрадення західних технологій та оборонних розробок на тлі посилення санкцій — пише Associated Press.



🔸 Зеленський підтвердив, що СБУ в ніч проти 30 травня атакувала нафтобазу "Южная нефтяная компания" в місті Армавір у Краснодарському краї рф.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 232 бойові зіткнення.



Противник здійснив 53 авіаційні удари, скинув 195 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5867 дронів-камікадзе та здійснив 2144 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.



На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося чотири боєзіткнення. Противник здійснив 51 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, два із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.



На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Приліпка, Ветеринарне, Лиман та у бік Ізбицького, Охрімівки, Тернової. Три боєзіткнення наразі тривають.



На Куп’янському напрямку сьогодні ворог два рази атакував позиції Сил оборони у бік населеного пункту Новоосинове та у районі Петропавлівки.



На Лиманському напрямку українські воїни відбивали вісім спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Дробишеве, Ставки, Лиман, Озерне, Степове, Новосергіївка та у районі Ямполя.



На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили шість спроб загарбників йти вперед у районах населених пунктів Закітне, Різниківка та у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука.



На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.



Сили оборони відбили 12 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Плещіївка та у бік Розкішного.



На Покровському напрямку ворог здійснив 36 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Заповідне, Новоолександрівка, Гришине, Удачне та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Торецьке, Білицьке, Дорожнє, Шевченко, Новопідгородне. Дотепер тривають три боєзіткнення.



За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 23 окупанти та 18 — поранено; знищено шість одиниць автомобільної та дев’ять одиниць спеціальної техніки ворога, склад ПММ.



Пошкоджено вісім одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки, одну артилерійську систему, 14 укриттів особового складу та два пункти управління БпЛА противника. Знищено або подавлено 202 безпілотні літальні апарати різних типів.



На Олександрівському напрямку наші захисники зупинили дві ворожі атаки у бік Калинівського.



На Гуляйпільському напрямку відбулося 37 атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Варварівка, Залізничне, Злагода, Оленокостянтинівка та у бік Воздвижівки, Верхньої Терси, Гуляйпільського, Чарівного. Наразі тривають п’ять боєзіткнень.



На Оріхівському напрямку від початку доби ворог не проводив активних наступальних дій.



На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну штурмову дію у напрямку Антонівського мосту.



На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Биймо ворога та наближаймо нашу Перемогу! Слава Україні!

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Сьогодні відзначу наші українські підрозділи, які виконують наші завдання по далекобійних санкціях та по мідлстрайках: є результати. Наш план по таких санкціях виконується – у відповідь на російські удари.



Дякую всім нашим воїнам, які забезпечують досяжність таких російських цілей, передусім військової і паливної логістики на тимчасово окупованій території вздовж узбережжя нашого Азовського моря. На цю глибину тимчасово окупованої території наші дрони вже дістають усе більше. Це вже відображається в Криму дефіцитом пального. Є за що відзначити підрозділи СБС Збройних Сил України у дипстрайках. Були ураження російських військових літаків Ту-142, також досягнуто установку “Іскандер”. Були влучання і по нафтових цілях. Збройні Сили України – по Ростовській області, Служба безпеки України – по Краснодарському краю.



Це те, що дійсно впливає на російський потенціал агресії, і Росія могла б цю війну давно завершити миром, але сама обирає затягування та розширення війни.

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!