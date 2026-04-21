ВІВТОРОК, 21 КВІТНЯ, 22:00 ▪️ АМЕКС, БРАЙТОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Брайтон нині виглядає однією з найгарячіших команд чемпіонату. Колектив Фабіана Гюрцелерa не програє вже чотири матчі поспіль, а драматична нічия проти Тоттенгема лише підкреслила характер "мартинів", які двічі відігравалися по ходу гри. Важливо, що Брайтон стабільно забиває: команда відзначалася щонайменше двічі у більшості останніх матчів, а атакувальна лінія на чолі з Данні Велбеком і Жоржиньйо Рюттером перебуває у чудовій формі. Саме Рюттер врятував нічию в Лондоні, забивши у компенсований час.

Ще один козир господарів — позитивна історія очних зустрічей. Брайтон виграв три останні матчі проти Челсі в усіх турнірах, включаючи впевнену перемогу 3:1 на Стемфорд Брідж у першому колі. До того ж колектив Гюрцелера прагне обійти суперника в таблиці й закріпитися в зоні боротьби за єврокубкові місця.

Челсі, навпаки, переживає серйозну кризу. Лондонці програли чотири матчі Прем’єр-ліги поспіль, причому не забили жодного гола в цих зустрічах. Поразка від Манчестер Юнайтед лише погіршила ситуацію, поставивши під сумнів шанси на потрапляння до Ліги чемпіонів.

Команда Ліама Росеньйора демонструє тривожну нестабільність: п’ять поразок у шести останніх матчах у всіх турнірах і лише один сплеск — розгром у Кубку Англії проти слабкого суперника. Особливо турбує атака, яка просто "мовчить" у ключових іграх. До проблем у грі додаються кадрові труднощі. Під питанням участь Жуана Педро, є втрати через травми та дискваліфікації, а оборона не зберігала "сухі" ворота в чемпіонаті з січня. Усе це створює серйозні ризики перед виїздом на Амекс.

Очікується напружений матч із перевагою Брайтона в динаміці та впевненості. Челсі змушений ризикувати, адже втрата очок може остаточно поховати їхні єврокубкові амбіції, однак поточна форма "синіх" робить господарів незначними фаворитами цього протистояння.