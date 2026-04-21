Football.ua представляє прев'ю матчу 34-го туру англійської Прем’єр-ліги, який пройде 21 квітня та розпочнеться о 22:00.
21 квітня 2026, 08:00
У 34-му турі англійської Прем’єр-ліги Брайтон прийматиме Челсі в матчі, який може суттєво вплинути на боротьбу за єврокубкові місця. Команди розділяє мінімальна дистанція в таблиці, однак підходять вони до очного протистояння у зовсім різному настрої.
ВІВТОРОК, 21 КВІТНЯ, 22:00 ▪️ АМЕКС, БРАЙТОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Брайтон нині виглядає однією з найгарячіших команд чемпіонату. Колектив Фабіана Гюрцелерa не програє вже чотири матчі поспіль, а драматична нічия проти Тоттенгема лише підкреслила характер "мартинів", які двічі відігравалися по ходу гри. Важливо, що Брайтон стабільно забиває: команда відзначалася щонайменше двічі у більшості останніх матчів, а атакувальна лінія на чолі з Данні Велбеком і Жоржиньйо Рюттером перебуває у чудовій формі. Саме Рюттер врятував нічию в Лондоні, забивши у компенсований час.
Ще один козир господарів — позитивна історія очних зустрічей. Брайтон виграв три останні матчі проти Челсі в усіх турнірах, включаючи впевнену перемогу 3:1 на Стемфорд Брідж у першому колі. До того ж колектив Гюрцелера прагне обійти суперника в таблиці й закріпитися в зоні боротьби за єврокубкові місця.
Челсі, навпаки, переживає серйозну кризу. Лондонці програли чотири матчі Прем’єр-ліги поспіль, причому не забили жодного гола в цих зустрічах. Поразка від Манчестер Юнайтед лише погіршила ситуацію, поставивши під сумнів шанси на потрапляння до Ліги чемпіонів.
Команда Ліама Росеньйора демонструє тривожну нестабільність: п’ять поразок у шести останніх матчах у всіх турнірах і лише один сплеск — розгром у Кубку Англії проти слабкого суперника. Особливо турбує атака, яка просто "мовчить" у ключових іграх. До проблем у грі додаються кадрові труднощі. Під питанням участь Жуана Педро, є втрати через травми та дискваліфікації, а оборона не зберігала "сухі" ворота в чемпіонаті з січня. Усе це створює серйозні ризики перед виїздом на Амекс.
Очікується напружений матч із перевагою Брайтона в динаміці та впевненості. Челсі змушений ризикувати, адже втрата очок може остаточно поховати їхні єврокубкові амбіції, однак поточна форма "синіх" робить господарів незначними фаворитами цього протистояння.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Фабіана Гюрцелера. Так, на перемогу Брайтона в основний час пропонується коефіцієнт 2.54, тоді як потенційний успіх Челсі оцінюється показником 2.78. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.82.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
БРАЙТОН : Вербрюгген — Віффер, Данк, ван Гекке, Кадіоглу — Гросс, Аярі — Мінте, Рюттер, Де Кюйпер — Велбек
ЧЕЛСІ : Санчес — Гюсто, Фофана, Чалоба, Кукурелья — Кайседо, Енцо Фернандес — Палмер, Жуан Педро, Педру Нету — Делап
прогноз 2:1