Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку півфіналу Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють донецький Шахтар та лондонський Крістал Пелес.
Марлон Гомес, фото ФК Шахтар Донецьк
30 квітня 2026, 21:05
Донецький Шахтар та лондонський Крістал Пелес зіграють перший матч півфіналу Ліги конференцій УЄФА на Міському стадіоні Кракова.
Арда Туран, після перемоги над Кудрівкою (3:1), залучив до стартового складу Різника у ворота, тоді як Вінісіус, Бондар та Педріньйо Азеведо гратимуть у захисті, Педріньйо да Сілва та Марлон Гомес розташуються в центрі поля, а Аліссон, Еліас та Егіналду зіграють в атаці.
Олівер Гласнер, на тлі поразки від Ліверпуля (1:3), використав із перших хвилин Піно під нападником.
Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Педріньйо да Сілва, Очеретько, Марлон Гомес — Аліссон, Еліас, Егіналду.
Запасні: Твардовський, Траоре, Марлон Сантос, Невертон, Ізакі, Азарові, Грам, Бондаренко, Назарина, Лукас, Мейрелліш, Проспер.
Запасні: Метьюз, Бенітес, Лерма, Джонсон, Клайн, Г'юз, Странд Ларсен, Соса, Ріад, Девенні, Кардінс.
Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Канво — Муньйос, Вортон, Камада, Мітчелл — Сарр, Піно — Матета.
Гра Шахтар — Крістал Пелес почнеться о 22:00 за київським часом.
на Football.ua.