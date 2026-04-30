Ліга конференцій

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку півфіналу Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють донецький Шахтар та лондонський Крістал Пелес.

Донецький Шахтар та лондонський Крістал Пелес зіграють перший матч півфіналу Ліги конференцій УЄФА на Міському стадіоні Кракова.

Арда Туран, після перемоги над Кудрівкою (3:1), залучив до стартового складу Різника у ворота, тоді як Вінісіус, Бондар та Педріньйо Азеведо гратимуть у захисті, Педріньйо да Сілва та Марлон Гомес розташуються в центрі поля, а Аліссон, Еліас та Егіналду зіграють в атаці.

Олівер Гласнер, на тлі поразки від Ліверпуля (1:3), використав із перших хвилин Піно під нападником.

Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Педріньйо да Сілва, Очеретько, Марлон Гомес — Аліссон, Еліас, Егіналду.

Запасні: Твардовський, Траоре, Марлон Сантос, Невертон, Ізакі, Азарові, Грам, Бондаренко, Назарина, Лукас, Мейрелліш, Проспер.



Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Канво — Муньйос, Вортон, Камада, Мітчелл — Сарр, Піно — Матета.