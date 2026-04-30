Нова угода з футболістом розрахована до літа 2031 року.

Гоффенгайм на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з півзахисником Леоном Авдуллаху.

Деталі нової угоди не розголошуються, але за даними ЗМІ новий контракт із 22-річним косоваром розрахований до літа 2031 року.

Авдуллаху виступає за німецький клуб із літа минулого року. На його рахунку 32 матчі та один забитий м'яч.

Після 31 туру Гоффенгайм набрав 57 очок і посідає п'яте місце у турнірній таблиці Бундесліги.