Англія

Ковентрі повернувся до елітного дивізіону Англії вперше з 2001 року.

Головного тренера Ковентрі Сіті Френка Лемпарда визнано найкращим тренером нинішнього сезону Чемпіоншипу. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.

Нагадаємо, цього вікенду Ковентрі зіграв унічию з Блекберном (1:1), що дозволило клубу достроково гарантувати собі місце в першій двійці чемпіонату і повернутися в АПЛ вперше з сезону-2000/01.

"Нещодавно я відчув сильне хвилювання: у той момент мене осяяло, що я ледве не пропустив щось дуже важливе для нас. Клуб, куди я прийшов 16 місяців тому, пройшов через непростий період — опинився на межі, але зумів повернутися.

Футбол завжди пов'язаний з людьми і вболівальниками — і я мало не пропустив це. Хочу висловити вдячність Марку Робінсу за його внесок у розвиток клубу та подякувати власнику Дугу Кінгу.

Зараз я працюю з приголомшливою командою гравців. Коли вливаєшся в колектив, важливо пам'ятати: футбольні таланти, звичайно, мають значення, але по-справжньому цінне інше — коли гравці дбають один про одного, старанно тренуються, підтримують та сміються разом. Це і є справжнє золото. Ця історія неймовірна, і я щиро радий бути її частиною", — сказав Лемпард.

Нагадаємо, Лемпард очолив Ковентрі у листопаді 2024 року, а до цього він працював з Дербі, Челсі та Евертоном.

Після 43 турів Ковентрі займає перше місце в Чемпіоншипі, випереджаючи Іпсвіч на десять очок, але останній має гру в запасі. Трійку найкращих із таким же відставанням доповнює Міллволл.