Третій голкіпер червоних вийшов на поле після травми Мамардашвілі, допоміг втримати перемогу над Евертоном.

Фредді Вудман навряд чи міг уявити такий розвиток подій рік тому. Тоді він не грав через травму у складі Престон Норт Енд, який ледве уникнув вильоту з Чемпіоншипу. Сьогодні ж 29-річний голкіпер святкує свій несподіваний дебют у Прем'єр-лізі за Ліверпуль у драматичному та надважливому мерсісайдському дербі.

Колишній воротар молодіжної збірної Англії приєднався до мерсисайдців минулого літа на правах вільного агента як третій голкіпер команди. Свій перший з 2021 року матч у найвищому дивізіоні він провів, вийшовши на заміну в другому таймі переможного поєдинку проти Евертона, коли травмувався Георгій Мамардашвілі.

Адаптація до ролі третього воротаря була для Вудмана новим викликом після 138 матчів, проведених за Престон.

"Це важко. Я новачок у цій ролі і все ще навчаюся. Коли з'явилася можливість, я трохи вагався. Я швидко зрозумів, що мій ігровий час буде обмеженим. Тож усі вісім місяців тренувань я думав лише про ті 10 чи 20 хвилин, коли мене можуть викликати. Ти нервуєш, але можеш покластися на свою підготовку", — зізнається Фредді.

За словами голкіпера, ключовим аспектом його роботи стала допомога зірковим партнерам по команді на тренуваннях:

Якщо Дом (Собослай) або Мо (Салах) хочуть відпрацювати додаткові удари чи штрафні, я маю бути поруч. Це мрія кожної дитини — коли Мо Салах просить тебе стати на ворота. Ти приходиш і розумієш, що суперзірки на кшталт Роббо, Джонса, Гакпо чи ван Дейка — просто звичайні, хороші люди, і будувати з ними стосунки дуже приємно", — наголосив голкіпер.

Після виходу на заміну Вудман відзначився важливим сейвом, не давши відзначитися гравцю суперника Іліману Ндіає. Головний тренер Ліверпуля» Арне Слот високо оцінив старання свого підопічного.

"Він сказав, що я працював увесь сезон без особливого визнання, і був щиро радий за мене. Те, що я потиснув йому руку після гри, усвідомлюючи, що зробив усе, що міг — це приємний момент", — зазначив воротар.

Перемогу червоним приніс гол Вірджила ван Дейка на 100-й хвилині, що зробило цей вечір для Вудмана ще більш неймовірним. До того ж, ці вихідні стали справжнім святом для всієї родини: батько Фредді, Енді Вудман, який зараз очолює Бромлі, напередодні вивів свій клуб до Першої ліги вперше в його історії.

Оскільки Аліссон відновлюється від травми, цілком імовірно, що Вудман вийде у стартовому складі Ліверпуля в найближчому матчі проти свого рідного клубу — Крістал Пелас.

"Було б нереально та неймовірно отримати ще один матч у Прем'єр-лізі. Я виріс, вболіваючи за Пелас, був там болбоєм. Але я хочу, щоб Джорджі та Алі, найкращий воротар у світі, якнайшвидше одужали. Побачимо, що буде в суботу. Цього тижня я просто робитиму свою справу та готуватимуся так, ніби граю", — підсумував Вудман.