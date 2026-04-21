Третій голкіпер червоних вийшов на поле після травми Мамардашвілі, допоміг втримати перемогу над Евертоном.
Фредді Вудман Getty Images
21 квітня 2026, 19:50
Фредді Вудман навряд чи міг уявити такий розвиток подій рік тому. Тоді він не грав через травму у складі Престон Норт Енд, який ледве уникнув вильоту з Чемпіоншипу. Сьогодні ж 29-річний голкіпер святкує свій несподіваний дебют у Прем'єр-лізі за Ліверпуль у драматичному та надважливому мерсісайдському дербі.
Колишній воротар молодіжної збірної Англії приєднався до мерсисайдців минулого літа на правах вільного агента як третій голкіпер команди. Свій перший з 2021 року матч у найвищому дивізіоні він провів, вийшовши на заміну в другому таймі переможного поєдинку проти Евертона, коли травмувався Георгій Мамардашвілі.
Адаптація до ролі третього воротаря була для Вудмана новим викликом після 138 матчів, проведених за Престон.
"Це важко. Я новачок у цій ролі і все ще навчаюся. Коли з'явилася можливість, я трохи вагався. Я швидко зрозумів, що мій ігровий час буде обмеженим. Тож усі вісім місяців тренувань я думав лише про ті 10 чи 20 хвилин, коли мене можуть викликати. Ти нервуєш, але можеш покластися на свою підготовку", — зізнається Фредді.
За словами голкіпера, ключовим аспектом його роботи стала допомога зірковим партнерам по команді на тренуваннях:
Якщо Дом (Собослай) або Мо (Салах) хочуть відпрацювати додаткові удари чи штрафні, я маю бути поруч. Це мрія кожної дитини — коли Мо Салах просить тебе стати на ворота. Ти приходиш і розумієш, що суперзірки на кшталт Роббо, Джонса, Гакпо чи ван Дейка — просто звичайні, хороші люди, і будувати з ними стосунки дуже приємно", — наголосив голкіпер.
Після виходу на заміну Вудман відзначився важливим сейвом, не давши відзначитися гравцю суперника Іліману Ндіає. Головний тренер Ліверпуля» Арне Слот високо оцінив старання свого підопічного.
"Він сказав, що я працював увесь сезон без особливого визнання, і був щиро радий за мене. Те, що я потиснув йому руку після гри, усвідомлюючи, що зробив усе, що міг — це приємний момент", — зазначив воротар.
Перемогу червоним приніс гол Вірджила ван Дейка на 100-й хвилині, що зробило цей вечір для Вудмана ще більш неймовірним. До того ж, ці вихідні стали справжнім святом для всієї родини: батько Фредді, Енді Вудман, який зараз очолює Бромлі, напередодні вивів свій клуб до Першої ліги вперше в його історії.
Оскільки Аліссон відновлюється від травми, цілком імовірно, що Вудман вийде у стартовому складі Ліверпуля в найближчому матчі проти свого рідного клубу — Крістал Пелас.
"Було б нереально та неймовірно отримати ще один матч у Прем'єр-лізі. Я виріс, вболіваючи за Пелас, був там болбоєм. Але я хочу, щоб Джорджі та Алі, найкращий воротар у світі, якнайшвидше одужали. Побачимо, що буде в суботу. Цього тижня я просто робитиму свою справу та готуватимуся так, ніби граю", — підсумував Вудман.