Англія

Клуб із 132-річною історією вдруге за два роки піднявся у класі.

Англійський Бромлі оформив історичне підвищення до Першої ліги, гарантувавши собі місце в третьому за силою дивізіоні країни за два тури до завершення сезону.

Клуб, заснований ще у 1892 році, лише у 2024-му вперше пробився до системи Англійської футбольної ліги, витративши на це 132 роки. Втім, на досягнутому команда не зупинилася: вже у своєму другому сезоні на професійному рівні “ворони” зробили ще один крок уперед.

Остаточне оформлення підвищення дещо затягнулося. Цього тижня Бромлі зазнав поразки від МК Донс та зіграв унічию з Кембриджем, однак вирішальним став інший результат. У суботу Ноттс Каунті поступився Барнету, втративши шанси наздогнати лідера Другої ліги.

Таким чином, Бромлі гарантував собі місце у зоні прямого підвищення. За два тури до фінішу команда випереджає четвертий Солфорд на сім очок.

До завершення сезону “ворони” ще проведуть матчі проти Солфорда та Волсолла, але головне завдання вже виконано — клуб переписав власну історію, здійснивши стрімкий прорив від дебюту в EFL до виходу в Першу лігу всього за два роки.