Англія

Грузинський голкіпер Ліверпуля зазнав серйозної травми в епізоді з пропущеним голом.

Напружене протистояння між Евертоном та Ліверпулем запам'ятається не лише турнірною боротьбою, але й прикрим інцидентом, який коштував здоров'я основному голкіперу червоних Гіоргі Мамардашвілі. Епізод, що перевернув хід гри для воротаря, стався на 54-й хвилині зустрічі.

Іриски організували стрімку атаку, яку завершував нападник господарів Бету. Замикаючи простріл з флангу в падінні, португальський форвард зумів відправити м'яч у сітку та зрівняти рахунок у дербі (1:1). Проте за інерцією на величезній швидкості він налетів прямо на грузинського стража воріт Ліверпуля.

Зіткнення виявилося настільки жорстким, що Мамардашвілі так і не зміг самостійно підвестися з газону. Медична бригада негайно з'явилася на полі та кілька хвилин надавала допомогу постраждалому. На жаль, продовжити гру Гіоргі не зміг — лікарям довелося фіксувати гравця та виносити його за межі поля на ношах під оплески трибун.

Ступінь тяжкості травми та терміни відновлення стануть відомі після поглибленого медичного обстеження. Ця неприємна ситуація змусила тренерський штаб гостей вдатися до екстрених заходів.

На 58-й хвилині місце у воротах Ліверпуля зайняв 29-річний Фредді Вудман. Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що інший голкіпер червоних Аліссон вибув до кінця сезону.