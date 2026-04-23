Англія

Команда Іраоли двічі виходила вперед, але пропустила в компенсований час і втратила важливі очки.

Драма на Віталіті Стедіум: команда Іраоли пропустила на 90+7-й хвилині та не втримала три очки — 2:2.

Перший тайм пройшов у досить обережному темпі: господарі більше контролювали м’яч, але не могли пробити насичену оборону гостей. Найбільш небезпечні моменти виникли наприкінці тайму, коли Карл Дарлоу врятував Лідс після удару Брукса впритул, а Таверньє пробив поруч зі стійкою.

Після перерви гра значно пожвавилася. На 60-й хвилині Борнмут відкрив рахунок: Сенесі віддав тонку передачу на Клюйверта, а рикошет від Родона дезорієнтував голкіпера — м’яч опинився у сітці.

Втім, Лідс швидко відповів. Уже на 68-й хвилині після прострілу Віллі Гнонто м’яч зрізав у власні ворота Джеймс Хілл — 1:1.

Гра стала відкритою, і обидві команди мали шанси вирвати перемогу. На 86-й хвилині Борнмут знову вийшов вперед — відзначився Раян, який вдало скористався своїм шансом після виходу на заміну.

Здавалося, що господарі втримають перемогу, але на сьомій доданій хвилині Лідс вирвав нічию: Шон Лонгстафф скористався останньою атакою гостей і встановив остаточний рахунок — 2:2.

Борнмут — Лідс 2:2

Голи: Крупі (60), Райян (86) — Хілл (68), Лонгстофф (90+7)

Борнмут: Петрович — Хіменес, Хілл, Сенесі, Трюффер — Скотт, Крісті — Брукс, Крупі, Таверньє — Еванілсон.

Лідс Юнайтед: Дарлоу — Джастін, Бійол, Стрейк — Богл, Ампаду, Танака, Гудмундссон — Ааронсон, Окафор — Калверт-Льюїн

Попередження: Крупі (25), Хіменес (41)