Іспанський тренер поділився думками щодо ситуації в лондонському клубі та порівняв її з атмосферою у своїй команді.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував звільнення Ліама Роcеньйора з посади наставника Челсі після серії невдалих результатів команди.

Англійський фахівець був відправлений у відставку після п’яти поспіль поразок у Прем’єр-лізі без забитих м’ячів — це найгірша серія клубу з 1912 року. Останньою краплею стала поразка від Брайтона з рахунком 0:3.

"Мені дуже шкода. Я майже впевнений, що він є тренером рівня цієї ліги. Кожного разу, коли таке трапляється, я думаю про те, наскільки мені знову пощастило бути в клубі, в якому я є. Я зробив правильний вибір 10 років тому — з неймовірною ієрархією, чудовими генеральними директорами та спортивними директорами.

Послідовність, довіра до людей, з якими я тут працюю, — це вражає. Мені дуже пощастило", — цитує слова Гвардіоли видання City Xtra.

Під керівництвом іспанця Манчестер Сіті продовжує боротьбу за внутрішній дубль і нещодавно вийшов на перше місце в турнірній таблиці АПЛ, тоді як Челсі тимчасово очолив Калум Макфарлейн перед півфіналом Кубка Англії проти Лідса.