Англія

Лондонський клуб звільнив головного тренера та призначив тимчасового наставника до кінця сезону.

Челсі офіційно повідомив про припинення співпраці з головним тренером Ліамом Росеньйором.

У заяві клуб подякував фахівцю та його штабу за роботу, відзначивши його професіоналізм і підхід після призначення по ходу сезону.

Водночас у Челсі наголосили, що рішення було непростим, однак результати та виступи команди не відповідали очікуваним стандартам, а попереду ще важлива частина сезону.

До завершення кампанії обов’язки головного тренера виконуватиме Калум Макфарлейн, який працюватиме разом із чинним тренерським штабом.

Основними завданнями для команди залишаються боротьба за єврокубкові місця, а також успішний виступ у Кубку Англії.

У клубі також повідомили, що найближчим часом розпочнуть процес пошуку нового головного тренера, який очолить команду на довгострокову перспективу.

Поразка від Брайтона стала для команди вже п'ятою поспіль у Прем'єр-лізі, причому в жодному з цих матчів лондонці не змогли забити бодай один м'яч. Це найгірша серія Челсі за останні 114 років історії клубу.

Наразі Челсі посідає сьоме місце в турнірній таблиці АПЛ. За чотири тури до завершення чемпіонату команда відстає від п'ятірки лідерів та жаданої зони Ліги чемпіонів на п'ять очок.