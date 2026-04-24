Вінгер Манчестер Сіті розповів про стратегічне значення тріумфу в турнірі та його вплив на подальшу боротьбу за титул у чемпіонаті Англії.

Крайній нападник Манчестер Сіті Жеремі Доку висловився про перемогу над Арсеналом у фіналі Кубка англійської ліги. Гравець наголосив, що цей успіх мав не лише турнірне, а й ментальне значення.

"Кубок Карабао — це чудовий трофей. Ми знали, що якщо переможемо, це буде психологічний удар по Арсеналу. Ми просто дивилися вперед", — наводить слова Доку журналіст Джек Гоган.

Нагадаємо, у фіналі Кубка ліги Манчестер Сіті здолав Арсенал із рахунком 2:0. Після цього "містяни" обіграли "канонірів" уже в межах АПЛ і наразі лідирують у турнірній таблиці чемпіонату. Психологічна перевага, здобута в кубковому поєдинку, допомогла команді Пепа Гвардіоли перехопити ініціативу в золотих перегонах.

У 35-му турі Прем'єр-ліги команда зустрінеться в гостях з Евертоном. Поєдинок відбудеться 4 травня, а стартовий свисток пролунає о 22:00. Перемога в цій зустрічі може стати важливим кроком до чергового чемпіонства.