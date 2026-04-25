СУБОТА, 25 КВІТНЯ, 19:15 ▪️ ВЕМБЛІ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Манчестер Сіті підходить до півфінальної гри найстарішого футбольного турніру у статусі фаворита та з відмінною серією результатів. Команда Пепа Гвардіоли виграла п’ять матчів поспіль у всіх турнірах і нещодавно повернулася на вершину Прем’єр-ліги — вперше з першого туру цього сезону. Хоча перемога над Бернлі (1:0) вийшла мінімальною та нервовою попри 28 ударів, вона лише підкреслила домінування "містян" і їхній контроль над грою.

У Кубку Англії Сіті, який минулого року грав у фіналі, традиційно виглядає безжально: 10:1 проти Ексетера, 2:0 із Солфордом, 3:1 із Ньюкаслом і гучні 4:0 над Ліверпулем у чвертьфіналі. Це вже восьмий поспіль півфінал для клубу — рекордний показник, а також шанс вийти у четвертий фінал поспіль, чого ще нікому не вдавалося. Ерлінг Голанд, який забив 35 голів у сезоні, залишається головною ударною силою, хоча саме у вирішальних стадіях Кубка його результативність поки мовчить.

Саутгемптон приїжджає на Вемблі в ролі андердога, але з дуже серйозними аргументами. Команда Тонди Екерта не програє вже 20 матчів поспіль у всіх турнірах (16 перемог, 4 нічиї) і веде боротьбу за підвищення до Прем’єр-ліги. Вражаючий ривок із середини таблиці до топ-4 Чемпіоншипу став одним із головних сюжетів сезону.

У Кубку Англії "святі" вже створили сенсацію, вибивши Арсенал (2:1) завдяки пізньому голу Шея Чарльза. До цього були непрості перемоги з мінімальною різницею, що підкреслює характер команди. Проте історія виступів на Вемблі не на їхньому боці — лише три перемоги в 11 матчах за всю історію, а також дві поразки у попередніх півфіналах. Втім, віра в ще одне "вбивство гіганта" точно жива.

Очікується, що Манчестер Сіті контролюватиме хід гри та диктуватиме темп, але Саутгемптон здатен нав’язати боротьбу завдяки організованості та впевненості. Попри це, клас, глибина складу й досвід "містян" у вирішальних матчах можуть стати визначальними факторами на користь команди Гвардіоли.