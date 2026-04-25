Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 25 квітня 2026 року.

Тоттенгем у матчі чемпіонату Англії мінімально обіграв Вулвергемптон з рахунком 1:0. Єдиний гол у зустрічі забив Жоау Палінья, який приніс лондонцям надважливі три очки.

Цікаво, що цей успіх став для команди першим в АПЛ у 2026 році. Востаннє Тоттенгем перемагав ще 28 грудня минулого року, тож команда перервала тривалу безвиграшну серію.

Під керівництвом тренера Роберто Де Дзербі лондонці нарешті змогли здобути перемогу, однак турнірна ситуація залишається складною. Тоттенгем усе ще перебуває в зоні вильоту, поступаючись Вест Гему на два очки.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Вулвергемптон — Тоттенгем у рамках 34-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Вулвергемптон - Тоттенгем 0:1

Гол: Палінья, 82

Вулвергемптон: Са — Доерті (Хі Чхан, 85), Буено, Тоті — Ліма, Андре, Гомес, Буено — Мане, Гомеш (Арокодаре, 71) — Армстронг

Тоттенгем: Кінські-молодший — Порро, Дансо, ван де Вен, Спенс — Галлагер (Дрегушін, 90), Бентанкур — Коло Муані (Тель, 46), Біссума (Бергвалль, 62), Сімонс (Палінья, 62) — Соланке (Рішарлісон, 40)

Попередження: Андре, Буено — Порро, Бентанкур, Галлагер